PSG - Mercato : Mbappé a donné un coup de fouet à une recrue de l’OM

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Sans le vouloir, Sandro Becker a mis une petite pression à Luis Henrique à l’OM. « Franchement, ils se ressemblent. Luis est plus physique et Mbappé est plus adroit devant le but. Ils ont des similitudes », avait affirmé le défenseur brésilien plus tôt dans la saison.

Le Brésilien, recruté au mercato estival, n’a pas pris la grosse tête pour autant même s’il reconnaît que cette comparaison flatteuse avec l’attaquant du PSG l’a mis en joie.

« J’étais très heureux d’être comparé à de si grands joueurs »

« Pour moi, ça n’a pas créé plus d’attentes que ça, a répondu l’attaquant de l’OM dans les colonnes de La Provence. J’étais surtout très heureux d’être comparé à de si grands joueurs (il a aussi été comparé à Garrincha, ndlr). Je garde la tête froide, ça me permet d’améliorer mon jeu. Je suis très jeune, j’apprends toujours un peu plus et j’essaie de donner le meilleur de moi-même. »