PSG : Neymar s’en est pris à un coéquipier, les Monégasques sous le choc !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le PSG coule à pic. Hier, les hommes de Christophe Galtier se sont lourdement inclinés à Monaco (1-3) sans donner une quelconque réaction d’orgueil. Le scénario de la saison dernière s’est donc reproduit en Principauté. Pis, certains joueurs du PSG ont passé une large partie de la première période à pester et à s’invectiver.

Neymar a été au cœur de ces tensions. À plusieurs reprises, le Brésilien s’est plaint vertement – notamment auprès de Vitinha – de ne pas recevoir le ballon dans le bon tempo et dans les bonnes zones. Selon L’Équipe, certains Monégasques n’en revenaient pas après la rencontre de ces quelques échanges houleux entre Parisiens !

Hugo Ekitike a une nouvelle fois cristallisé les tensions (c’était déjà le cas à Lens) et s’est, lui aussi, attiré les foudres de Neymar, qui a usé de mots peu amènes pour regretter certains choix du jeune attaquant. Le Brésilien s’est frustré tout au long du match et s’est autorisé une balayette – non sanctionnée – sur Mohamed Camara. Ambiance...