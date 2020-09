PSG – OM (0-1) : Alvaro en mission pour faire disjoncter Neymar et Di Maria ?

Morgan Sanson l'a reconnu au sujet d'Alvaro en conférence de presse hier, « c'est difficile de ne pas être perturbé » après le houleux choc entre le PSG et l'OM il y a bientôt deux semaines maintenant. Il faut dire que le défenseur espagnol est au centre des débats. Pour avoir subi un crachat de Di Maria, et surtout pour une affaire de propos racistes supposés à l'encontre de Neymar.

Une chose est sûre, en attendant la commission de discipline de la LFP le 30 septembre prochain, Alvaro n'a subi aucune sanction de la part de la LFP, contrairement aux deux joueurs parisiens. Une donnée qui agace notamment Mickaël Madar. Le consultant Canal Plus accuse notamment le défenseur d'avoir tout fait pour pourrir le match.

Alvaro aurait visé Di Maria et Neymar, pas Sarabia

« Le problème, c’est que Di Maria est la victime et le coupable c’est Alvaro Gonzalez, mais lui il n’a rien. C’est ce qui me gène un peu dans cette histoire. J’espère qu’il sera sanctionné par toute son oeuvre pendant le match. Alvaro a fait en sorte de faire disjoncter Neymar et Di Maria, de les faire sortir du match. Il a réussi le contrat qu’il avait dès le départ », a estimé Madar.

Plus encore, le consultant est donc certain qu'Alvaro avait pour mission de faire sortir les deux stars parisiennes de la rencontre. « Il a eu un carton jaune pour tout ce qu’il a fait je trouve cela dommage. Alvaro il ne s’en est pas pris à Sarabia, il s’en est pris à Di Maria et à Neymar ! Pourquoi ? Car ce n’est pas un joueur qui va faire la différence. C’est mon sentiment et cela reste mon sentiment, je pense qu’au début du match Alvaro avait une mission ». A la LFP désormais de démêler le vrai du faux dans cette affaire.