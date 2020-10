PSG - OM (0-1) : la réaction d'Alvaro Gonzalez après avoir été grâcié

Visiblement touché par les accusations de racisme de la part de Neymar, Alvaro Gonzalez peut souffler : la commission de discipline a décidé de ne pas le sanctionner. La lecture labiale n'étant fiable qu'à 30%, le gendarme de la LFP a préféré classer l'affaire sans suite. Le défenseur espagnol de l'OM a exprimé son soulagement sur les réseaux sociaux.

"Ce mauvais rêve se voit, en partie, récompensé avec une sentence plus que méritée. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais une personne raciste. Merci beaucoup à l'Olympique de Marseille pour la confiance et la fidélité (qu'il m'a témoignées). Merci aussi à nos grands supporters pour tant, tant d'amour. On se voit sur le terrain !"