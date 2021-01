PSG - OM (2-1) : Mbappé a semé la discorde entre Thauvin et ses supporters

Kylian Mbappé n'a pas fait que tourmenter la défense marseillaise hier soir lors du Trophée des champions remporté par le PSG face à l'OM (2-1). Il a également semé la zizanie entre Florian Thauvin et ses supporters. Les relations entre les deux bords n'étaient déjà pas au beau fixe, les passionnés du club phocéen ne comprenant pas pourquoi l'Orléanais, qui se dit très attaché au club, soit sur le point de partir gratuitement. Mais depuis hier soir, ça vire carrément au rejet.

"Bonjour à tous, sauf à ceux qui échangent leur maillot à la mi-temps"

En cause, les marques d'affection du gaucher envers son coéquipier en équipe de France Kylian Mbappé. Les deux joueurs se sont faits la bise avant d'entrer sur la pelouse de Bollaert pour le coup d'envoi du match et, surtout, ils se sont échangés leurs maillots à la pause. Tout ça dans les couloirs de l'enceinte lensoise, donc a priori à l'abri des regards. Sauf qu'une caméra traînait par là et n'a pas manqué de diffuser ces images.

Les critiques voire les insultes ont immédiatement plu sur les réseaux sociaux. Elles ont été à la mesure du ressentiment des supporters marseillais à l'encontre de l'ennemi parisien. Oublié le but vainqueur de Thauvin au Parc des Princes en septembre. Ce matin, par exemple, le site footballclubdemarseille.fr a écrit sur Twitter : "Bonjour à tous, sauf à ceux qui échangent leur maillot à la mi-temps"…