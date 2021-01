PSG - OM (2-1) : Thauvin et Villas-Boas s'enflamment, Kamara les calme

L'OM n'a pas démérité hier face au PSG (1-2) lors du Trophée des Champions. Mais il a été battu logiquement par un adversaire dopé financièrement, qui affiche un budget six fois supérieur et les joueurs qui vont avec. Du coup, la réaction d'André Villas-Boas au terme de la rencontre a été des plus surprenantes : "Je pense que la meilleure équipe a perdu ce soir. Je pense que l'on ne mérite pas cette défaite. C'était un match très intéressant de notre part. On est déçu, on voulait le trophée. Je félicite l'équipe et mes joueurs".

"C'est gros quand même"

Florian Thauvin était sur la même note très positive : "Je pense qu'on a quand même, malgré la défaite, réalisé un bon match, a déclaré le gaucher au micro de Canal+. D'habitude, on est tous regroupés derrière et on a très peu le ballon. Là, on s'est créé des occasions et on a marqué un but dans le jeu. Le positif, c'est que les années passent et on leur tient plus tête. On a créé la victoire au mois de septembre, aujourd'hui on n'a pas réussi à le faire".

Heureusement, Boubacar Kamara a fait preuve d'un peu plus de lucidité en déclarant : "Dire que notre niveau se rapproche du leur, c'est gros quand même". Car non seulement Paris a joué sans Neymar au coup d'envoi mais en plus, il n'a pas évolué sur un gros rythme. Et malgré ça, il a gagné sans tremblé. On peut critiquer le dopage financier mais pas contesté cette défaite…