PSG, OM : deux forfaits majeurs confirmés pour Villas-Boas

Hier, en conférence de presse, André Villas-Boas avait fait le point sur l'état de santé de ses joueurs : "Morgan Sanson est un peu gêné, il a une petite contracture mais je ne pense pas qu'il sera douteux pour le match. Bouna Sarr ne sera pas prêt pour le match, il revient aux entraînements mais ne jouera pas contre le PSG". Selon RMC, si Sarr sera bien absent, l'entraîneur de l'OM devrait aussi se passer des services de son milieu de terrain pour le Clasico !

Sur son site Internet, RMC écrit : "André Villas-Boas évoquait vendredi une contracture, mais la blessure est un peu plus prononcée et fait encore souffrir le joueur. Il n’a pas pris l’avion avec le groupe". C'est donc un vrai coup dur pour les Phocéens car Sanson est un élément majeur du onze de départ version Villas-Boas

Gueye ou Strootman pour le remplacer ?

Sachant qu'André Villas-Boas ne devrait pas déroger à son 4-3-3 et que les deux autres places du milieu de terrain reviendront à Boubacar Kamara et Valentin Rongier, il reste deux possibilités pour remplacer Sanson : Kevin Strootman ou Pape Gueye. Le premier est expérimenté mais n'a rien montré de bon depuis son arrivée il y a deux ans. Le second, c'est l'inverse : il n'a aucune expérience des grands matches mais ses performances lors de l'avant-saison ont été prometteuses. Lequel des deux Villas-Boas fera-t-il jouer ?