PSG, OM : Joël Cantona et les amis marseillais de Galtier montent au créneau

Ancien défenseur de l'OM, Christophe Galtier peut compter sur le soutien de ses amis marseillzais même s'il coache le rival, le PSG, depuis cet été. Face aux accusations qui l'accablent, Galtier a reçu le soutien de Joël Cantona, sur RMC. "Je connais tout de Christophe: il a une tolérance inégalable" Cantona est issu du quartier des Caillols, où Galtier a aussi grandi. « Tout ce que je peux dire, c’est que Christophe est une magnifique personne, explique-t-il. Il est un homme bienveillant. Il a une droiture et un respect exceptionnels. Il est comme un frère, on a été élevé ensemble et je connais tout de lui : il a une tolérance inégalable, il s’occupe de tout le monde depuis sa tendre enfance et il a tout partagé avec tant de familles. On est né avec cet amour des gens. » Autre témoignage venu de Marseille : celui de Philippe Cazarian, ami intime de l'entraîneur du PSG. « Je suis tombé à la renverse, je n’y crois pas, ce n’est pas Christophe, ce ne sont ni ses valeurs ni son éducation. Depuis qu’il est jeune, et encore plus depuis qu’il est entraîneur, il m’a toujours impressionné par sa capacité à fédérer et à susciter l’adhésion de tous. Si on est repoussant, si on est sectaire, on ne peut pas fédérer. » Et à lui d'ajouter : « Si on a des problèmes à régler dans un club, il faut les régler de suite ! Pourquoi attendre autant de temps pour sortir de telles accusations ? C’est pour cela que je n’y crois pas. C’est une vengeance sombre et malsaine, un mauvais procès. »

Eric Di Méco ému et dégoûté

Ce vendredi, Eric Di Méco a pris la parole sur le dossier, lui aussi très ému et dégoûté par le traitement médiatique de l'affaire : «Je suis très, très touché par ce qui arrive à mon ami. Ça me réveille la nuit. Ce qu’on raconte, ce n’est pas ce que je connais de lui. Cela fait 30 ans qu’il est dans le football. Au bout de 30 ans, quand un mec est raciste, on aurait dû s’en rendre compte (…) Même si ce sont des accusations mensongères ou qu’on a voulu lui nuire, il va rester quelque chose de cette histoire. On a jeté en pâture un mec. Des gens l’ont menacé. Les gens qui ont jeté en pâture mon ami, s’il lui arrive un malheur, en seront responsables. La justice fera son œuvre et donnera la vérité. Je trouve que beaucoup de gens ont parlé sans mettre de bémol, de conditionnel et sans prendre en compte la présomption d’innocence».

Laurent HESS

Rédacteur