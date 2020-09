PSG - OM : la FFF a flingué Mandanda en vue du Classique !

L’OM peut être révolté de la gestion du cas Steve Mandanda par la FFF. Négatif la semaine précédente avec son club, le gardien international n'aurait pas dû être obligé de quitter l'équipe de France sans une erreur administrative du staff médical des Bleus auprès de l'UEFA. Son dossier n'a en effet pas été envoyé à temps à l'instance, et les traces résiduelles de coronavirus ne le rendaient pas pour autant contagieux.

Forcé à rentrer à Marseille après cet épisode douloureux, le portier de 35 ans a connu d’autres galères. Dans son édition du jour, L’Équipe explique qu’Air France lui a refusé son vol ainsi que plusieurs compagnies de jets privés. C'est la FFF, sans doute soucieuse de laver on image, qui a dû intervenir pour lui affréter un avion afin qu'il regagne le sud de la France.

Mandanda est excédé

L’intéressé est dans un état de colère avancé. « Il ne peut voir personne et a l'impression d'être un pestiféré », explique son entourage. « Cet épisode a passablement agacé l'international, peut-on lire dans le quotidien sportif. En ce début de semaine, il a retrouvé l'entraînement avec l'OM et sa participation au match de dimanche, contre le PSG, n'est pas remise en cause. » Oui, mais dans quel état mental ?