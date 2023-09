PSG - OM : les supporters ont réservé une grosse surprise aux joueurs à leur retour à Marseille

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'OM n'a pas pesé lourd hier face au PSG (0-4). Etrillés, les Marseillais n'ont pas existé et leur retour à Marseille a été assez animé selon RMC.

Longoria et Abardonado soutenus, Veretour pris à parti

"Une vingtaine de supporters attendaient les joueurs de l’OM à leur arrivée à l’aéroport de Marignane à 2h du matin, indique me média. Pas de mots très forts ni de sifflets, au contraire plutôt des marques de soutien dirigées notamment vers le président Longoria. "Pablo, on t’aime !", a lancé l’un d’entre eux quand un autre a encouragé le dirigeant espagnol : "Pablo, c’est pas grave, on fera mieux la prochaine fois". Le même homme s’est montré tout aussi empathique avec Pancho Abardonado : "Pancho, c'est pas grave, c'est un incident de parcours". Quelques critiques ont tout de même fusé : "Les gars, zéro ce soir, hein !", a lancé l’un d’entre eux qui s’en est aussi pris à Jordan Vererout, pris de vitesse sur le dernier but parisien."

