PSG, OM : Paris-Marseille, le Classico, les joueurs s'en foutent !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Ce sera un match attendu. Tout de même. Et peu importe, comme tout le monde le sait, que la rivalité ait été construite de toutes pièces par Canal Plus dans les années 90. On parle ici du match tant attendu, PSG-OM qui, ça tombe bien, aura lieu dimanche soir au Parc des Princes. Un rendez-vous traditionnellement attendu par les supporters.

Ceux du PSG, les Ultras, ne devraient pas encourager. Quant aux Marseillais, ils seront interdits de déplacement. Et les joueurs ? Jérôme Rothen le consultant de RMC, a une petite idée...



"Cette équipe du PSG ? La majorité des joueurs ne peut pas se transcender, faire plus d'efforts collectifs. Ils ne pensent qu'à leur gueule et au bout d'un moment ça va les frapper en plein visage. Je ne dis pas que les Parisiens vont perdre, car ils sont très forts offensivement, mais dans ce match, si Marseille est bien organisé et solide, attention à ce que ça ne tourne pas mal pour le Paris Saint-Germain(...)Ça me fait mal de parler ainsi du PSG. Mais Neymar, Messi, Paredes, Herrera, Danilo, Hakimi... Vous croyez vraiment que la rivalité avec Marseille est ancrée dans leur tête ? Personne ne leur répète, ils n'en ont rien à carrer. Les Marseillais, on les entend. Ils sont déjà dans leur match. À l'époque, s'il y avait eu les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, les trois quarts des Parisiens auraient déjà communiqué.

Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? À part Mbappé qui parle du match ? Ils n'en ont rien à faire du match. Est-ce normal ? Est-ce normal qu'on n'entende pas Leonardo ni le président ? Au bout d'un moment, si vous voulez que les gens vous encouragent, faites un minimum d'efforts."

📢 @RothenJerome réclame plus d'implication des joueurs parisiens avant PSG-OM : "Qu'est-ce qu'on a vu sur les réseaux des joueurs parisiens, à part Mbappé qui parle du match ? Ce match, ils n'en ont rien à carrer pour l'instant ! Et tu crois que c'est normal ?!" pic.twitter.com/llhXKyNjJ6 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 13, 2022

Pour résumer Dimanche, au Parc des Princes, aura lieu le traditionnel Classico à la française entre le PSG et l'OM. Un match attendu, mais beaucoup plus pour les supporters que pour les joueurs, si l'on se fie aux propos de Jérôme Rothen, le consultant de RMC.

Benjamin Danet

Rédacteur