PSG – OM : pourquoi il faut terrasser les Marseillais (4/4)

PSG-OM, l'un des classiques du football français. Si pour beaucoup, cette rivalité a été inventée de toutes pièces dans les années 1990, elle est devenue essentielle aux yeux des supporters. A chaque début de saison, le premier match à cocher pour les joueurs et supporters sur le calendrier est le Clasico. Et ce, même si cette rencontre a perdu de sa saveur en raison de la domination sans partage des Parisiens.

Ce Clasico aura par ailleurs un double enjeu d'un point de vue historique. En cas de victoire, les Rouge et Bleu pourraient étendre leur incroyable série d'invincibilité face à l'ennemi marseillais à une décennie. De plus, une victoire permettrait au Paris SG de prendre l'ascendant historique sur son rival de toujours. Devenir le club ayant remporté le plus de fois ce choc en Ligue 1 (31V PSG, 19N, 31V OM). A un match d'écrire encore un peu plus l'histoire des Clasico.

"Ils sont partout les rats, ce sont les Marseillais"

Ce choc entre deux des plus grands clubs du football français est également l'occasion de voir se confronter deux des publics les plus chauds de l'Hexagone. A défaut de pouvoir gagner, l'OM peut au moins se vanter d'avoir un public. On peut au moins leur accorder ça. Si l'ambiance du Parc des Princes n'est plus la même depuis le plan Leproux en 2010, le CUP tente tant bien que mal de ranimer la flamme dans l'enceinte du Paris SG.

Mais c'est bel et bien lors des déplacements en Coupe d'Europe que les ultras parisiens portent haut et fort les couleurs parisiennes (Madrid, Dortmund, Liverpool...). Le Clasico est également un moyen de démontrer la supériorité du PSG sur le terrain et dans les tribunes.

Chants à la gloire du PSG, chants anti-Marseillais... Tout est mis en oeuvre pour rappeler la supériorité du PSG. Reconnu mondialement pour ses tifos, le club parisien a marqué les Clasico avec des tifos plus impressionnants les uns que les autres. Dans le chambrage comme dans l'ingéniosité (tifo Son Soku, Shenron...), le CUP sait déployer fièrement les couleurs Rouge et Bleu.