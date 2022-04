PSG - OM : Sampaoli dégaine son arme anti Mbappé, elle est redoutable !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

C’est le jour J entre le PSG et l’OM (20h45). À la veille du Classique, les Marseillais se sont entraînés hier matin et Jorge Sampaoli a brouillé les pistes, comme il le fait régulièrement. Les joueurs de l’OM n’ont pas effectué de réelle mise en place mais ils ont essayé plusieurs systèmes au gré de différentes oppositions. Alors qu’Arkadiusz Milik est encore un peu juste, le technicien argentin pourra compter sur Boubacar Kamara et Gerson, suspendus jeudi face au PAOK (1-0) en Ligue Europa Conférence.

Selon L’Équipe, Sampaoli devrait encore opter pour un système hybride en fonction de la possession du ballon, avec Valentin Rongier comme milieu « transformable » en latéral droit en phase défensive. Dans ce costume, il pourrait avoir la lourde tâche d’être le chien de garde de Kylian Mbappé. À gauche, Luan Peres pourrait être aligné pour tenir le couloir, ce qui enverrait Pape Gueye sur le banc. Dans le but, Pau Lopez pourrait retrouver son poste, après trois matches d’affilée joués par Mandanda.

De son côté, Mauricio Pochettino peut aligner son équipe-type. Le seul changement, par rapport au large succès obtenu à Clermont (6-1) doit se matérialiser par le retour de Marquinhos, ménagé le week-end dernier, à la place de Sergio Ramos. Pour le reste, ce sont les dix mêmes joueurs, et notamment le trio offensif Messi-Mbappé-Neymar, qui auront pour mission de remporter le Classique. Dans le but, malgré le retour à l’entraînement en cette fin de semaine de Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma devrait être titulaire ce soir.

🗞 Les unes du journal L'Équipe du dimanche 17 avril pic.twitter.com/WkYuX7uUnJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 16, 2022

Pour résumer On commence à en savoir beaucoup plus sur les intentions de Mauricio Pochettino et Jorge Sampaoli au sujet de leurs équipes de départ pour le Classique entre le PSG et l’OM en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (20h45).

Bastien Aubert

Rédacteur