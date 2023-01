PSG, OM : triste nouvelle, Modeste M’Bami est décédé

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le football est en deuil ! Modeste M’Bami, l’ancien de l’OM (entre 2006 – 2009, 100 matchs) et du PSG, (entre 2003 – 2006, 101 matchs) est décédé ce samedi à l’âge de 40 ans, il avait terminé sa carrière au Havre en 2016. « Le PSG a appris avec une profonde tristesse le décès ce jour de notre ancien joueur Modeste M'Bami. Le Club présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches. », a écrit le club de la capitale sur Twitter. Les supporteurs marseillais et parisiens multiplient les messages sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l'international camerounais.