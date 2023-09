PSG - OM : une nouvelle polémique évitée de justesse par les Marseillais

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Humilié à Paris et égalant la plus grosse défaite de son histoire lors d’un Classique, l’OM panse ses plaies ce lundi. Mais, pour les hommes de Jacques Abardonado, il n’est pas question de se chercher de fausses excuses. En tout cas, pas sur le dos de l’arbitre du match Willy Delajod.

Les chants homophobes en commission

Si certains supporters de l’OM pestent encore suite au coup-franc obtenu par Kylian Mbappé sur l’ouverture du score ou sur la position à la limite de Randal Kolo Muani sur le second but, le coach marseillais a balayé ce genre de polémiques après la rencontre. Samuel Gigot était d’ailleurs raccord avec son entraîneur concernant l’arbitrage : « il n’y a pas besoin d’avoir d’excuse quand on joue ce genre de match. On n’a pas fait ce qu’il fallait, la vérité, elle est sur le terrain. Aujourd’hui ils nous ont surclassé il n’y a rien à dire de plus », a fait savoir le défenseur.

Pau Lopez n’a pas voulu non plus faire de grandes phrases autour de ces deux décisions arbitrales de la VAR : « On ne peut pas s’excuser avec la semaine vécue. On a bien joué à Amsterdam et là on n’a pas joué. Paris a joué mieux que nous, c’est la réalité. Aujourd’hui, c’était 11 contre 11 mais à la fin ce qu’on a fait dans le match, ce n’est que nous. On pouvait être fier à Amsterdam, aujourd’hui c’était la catastrophe. C’est la vérité, on doit l’assumer ».

Au-delà de cette polémique évitée de justesse par les Marseillais, une autre prend un autre ampleur : les chants homophobes scandés par les supporters du PSG en tribunes : « les Marseillais sont des p***, des fils de p***, des enc*****. » Le sujet est si grave qu’il sera étudié par la commission de discipline de la Ligue ce mercredi. En attendant, « le PSG condamne toutes les formes de discrimination, notamment l’homophobie, et tient à rappeler qu’elles n’ont leur place ni dans les stades, ni dans la société, assure le club de la capitale sur France Info. Il rencontrera l’ensemble de ses partenaires sur ce sujet essentiel. »

Joint par @franceinfo "Le PSG condamne toutes les formes de discrimination, notamment l’homophobie, et tient à rappeler qu’elles n’ont leur place ni dans les stades, ni dans la société." Et rencontrera "l’ensemble de ses partenaires - @SOShomophobie sur ce sujet essentiel." — Julien Froment (@JulienFroment) September 25, 2023

