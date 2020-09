PSG - OM : Villas-Boas évoque Paris, le Mercato et annonce un forfait

Un rendez-vous toujours attendu. Le point-presse avant le Clasico, match opposant le PSG à l'OM dimanche soir au Parc des Princes. André Villas-Boas, le technicien portugais, a donc été interrogé sur son adversaire du week-end. Et a répondu en toute franchise.

"On veut profiter des absences et du manque d'entrainement des joueurs touchés par le Covid. C'est peut-être une chance, c'est le bon moment pour donner un peu de joie à nos supporters." L'occasion pour Villas-Boas de donner également des nouvelles de son groupe et du mercato.

"Morgan (Sanson) est un peu gêné, il a une petite contracture. Il pourra s'entrainer demain je pense, il ne devrait pas avoir de doute pour dimanche. En revanche, Bouna (Sarr) ne sera pas prêt, c'est trop tôt. Le mercato ? J'ai déjà dit le profil de l'attaquant qu'on veut et aussi que Mbaye Niang ne viendra pas à l'OM. On continue à chercher. Ce n'est pas encore clair ce qu'on tente de faire. On a essayé de faire venir un joueur, mais ce n'était pas possible."