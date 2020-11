PSG : Paris mieux vu que l’OM en Angleterre ?

Ancien buteur de l'OM, dans les années 90, Tony Cascarino est aujourd'hui consultant sur Talk Sport. Et il garde l'OM dans son cœur, comme il l'explique ce lundi dans un entretien à La Provence. Un entretien au cours duquel l'Irlandais explique que le PSG est le club français le mieux considéré en Angleterre.

« En Angleterre, on dit que le PSG est le meilleur club français et je m'inscris en faux..., explique Cascarino. Pour moi, le meilleur, c'est l'OM. On en revient toujours à l'argent, mais il faut un coach qui impulse autre chose, comme Bielsa. Je préfère me régaler cinq mois plutôt que rien du tout". Voilà qui est dit !

