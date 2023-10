PSG, Real Madrid, OM : Mbappé pousse Zidane à Marseille

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Zinédine Zidane possible futur entraîneur de l’OM ? C’est bel et bien possible : José Alvarez a confirmé hier soir cette rumeur sur le plateau de l’émission à succès El Chiringuito. Le journaliste espagnol affirme ainsi que le club phocéen fait partie des options de Zizou en cas de rachat par des investisseurs saoudiens. Notre confrère ajoute que ce même Zidane a déjà refusé une offre du PSG et que le Real Madrid fait aussi bel et bien partie de ses pistes en cas de rebond.

« Le futur de l’entraîneur du Real ne passera pas par Mbappé »

Jeudi, Edu Aguirre affirmait que le champion du monde 98 était plébiscité par Florentino Pérez dans le but d’attirer Kylian Mbappé en 2024. Si l’hypothèse a du sens, elle ne serait pas totalement fondée pour autant. « Le retour de Zidane me surprendrait beaucoup, croit savoir le journaliste chevronné de Marca José Félix Diaz. Le futur de l’entraîneur du Real Madrid ne passera pas par Mbappé. » Les faits semblent le démontrer : les auditeurs d’El Chiringuito préfèreraient voir largement débarquer Erling Haaland (75%) plutôt que Mbappé (25%) en juin 2024.

👉 "El futuro del entrenador del Real Madrid no pasa por Mbappé".



👉 "Me sorprendería mucho la llegada de Zidane".@jfelixdiaz habla claro en #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/Of0A3T2NAu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 12, 2023

Podcast Men's Up Life