OM - Mercato : Radonjic en passe de retrouver Valbuena et M'vila ?

Dans son édition du jour, l'Equipe a informé que l'OM était à la recherche d'une porte de sortie pour Nemanja Radonjic. Depuis sa venue sur la Canebière, le Serbe n'a cessé de décevoir les entraîneurs olympiens et les supporters. Sur les traces de Marcos Paulo, et avec l'arrivée de Luis Henrique, l'ailier n'a désormais plus sa place dans l'effectif phocéen.

D'après le site Top 10, l'Olympiakos serait intéressé par les services de Radonjic. Son agent a proposé son client, âge de 24 ans, sous la forme d'un prêt ou d'un transfert. À noter que l'OM avait déboursé 12 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien de l'Étoile Rouge de Belgrade. Affaire à suivre...