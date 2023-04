RC Lens - AS Monaco : les compos viennent de tomber

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

A 21h débutera l'un des tournants de la fin de la saison pour les candidats à la qualification pour la Champions League. Le 3e, Lens, accueille l'AS Monaco, 4e, qui pointe deux longueurs derrière. Une victoire artésienne mettrait les joueurs de la Principauté à cinq longueurs à six journées de la fin, ce qui serait un avantage considérable. Voici les compositions choisies par Franck Haise et Philippe Clement.

RCL : Samba - Gradit, Danso, Medina - Sotoca, Fofana, Onana, Machado, Frankowski - Thomasson - Openda.

ASM : Nübel - Vanderson, Disasi, Maripan, Caio Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Jakobs - Volland, Ben Yedder.

Le classement de Ligue 1

« 𝐀𝐮𝐱 𝐧𝐨𝐦𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐥𝐥𝐚𝐞𝐫𝐭 » : notre enceinte, notre empreinte ! 🏟️ À J-90 des 90 ans de Bollaert, le Racing lance un projet populaire qui permettra au peuple Sang et Or d’apposer son nom sur les façades du stade. ▶️ https://t.co/IG5rnQI5lk #AuxNomsDeBollaert

Pour résumer

Le RC Lens se présente avec son meilleur onze possible pour ce somment contre l'AS Monaco, qui le suit au classement. Les Sang et Or doivent s'imposer ce soir pour mettre les joueurs de la Principauté à cinq points et passer temporairement devant l'OM.