RC Lens : les Sang et Or font naître de gros doutes chez un ancien de l'OM

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Dans L'Equipe de Greg, ce lundi, Jérôme Alonzo a débriefé la défaite de l'OM face à Lens (2-3) hier au Vélodrome, un premier revers de la saison pour l'OM de Jorge Sampaoli qui n'est pas un accident selon lui.

Alonzo : « Ce Marseille ne va pas finir 2e tranquille »

« Payet a inscrit un doublé et je trouve que ça repose un peu trop sur lui, a commenté l'ancien portier. J'ai vu tous les matches de l'OM. La 2e mi-temps contre Bordeaux avait été catastrophique. A Angers ça n'avait pas été bon, en rotation. Et à Nice, l'OM s'était fait marcher dessus. » Et à Alonzo d'ajouter : « Est-ce que c'est largement meilleur que Lens, Nice, Monaco ou Lyon qui vont sûrement revenir, je n'en suis pas sûr. Ce Marseille là ne va pas finir 2e tranquille. Ce n'est pas joué d'avance. »