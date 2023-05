RC Lens – OM : Clauss se fait démonter comme jamais avant son retour !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Ce samedi soir, Jonathan Clauss effectue son premier retour à Bollaert-Delelis depuis qu'il a quitté le RC Lens pour l'OM. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le piston droit ne traverse pas la meilleure période depuis son arrivée dans la Cité phocéenne alors qu'Igor Tudor a choisi de le basculer à gauche à la place du décevant Nuno Tavares.

« Pour moi, c'est un joueur faible »

Dans l'After Foot, sur RMC, le consultant et supporter de l'OM Jonatan MacHardy a détruit l'ancien Lensois qu'il estime pas à la hauteur d'un club comme l'OM : « J’ai une très grosse inquiétude sur Jonathan Clauss. Je trouve qu’il est extrêmement défaillant en terme de mental et de psychologie. Pour moi, c’est un joueur faible. Faible dans le tête. Il n’a rien à faire à l’OM. Il l’a montré depuis janvier. Ce samedi, revenir dans son ancien club, se faire un peu siffler, ça m’inquiète beaucoup. On peut me dire : le dernier match il a fait une passe décisive. Pour moi, ça fait trois mois, il est brouillon et il coûte des points ».

Ce qui inquiète le plus Jonatan MacHardy, c'est que les « pistons seront la clé de ce match » selon lui et que Lens sera mieux armé avec le retour de Deiver Machado : « L’équipe qui aura remporté la bataille des côtés aura le plus d’ascendant dans le match », assène-t-il.

Alexandre Corboz

Rédacteur