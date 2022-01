RC Lens - OM : les Marseillais ont conquis un champion du monde 98

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il a été sacré champion du monde en 1998 avec l’Équipe de France sans jouer le moindre match. Souvent oublié, Lionel Charbonnier était le gardien remplaçant de Fabien Barthez dans les buts des Bleus. Aujourd’hui, le natif de Poitiers intervient sur les plateaux télés et les studios de radios pour apporter son point de vue d’ancien joueur professionnel.

Charbonnier sous le charme

Récemment, c’est ce qu’il a fait sur les antennes de RMC Sport concernant la victoire de l’Olympique de Marseille face aux Sang et Or du RC Lens (0-2). Lionel Charbonnier a jugé cette 22e journée pour le club phocéen comme la plus belle victoire des hommes de Jorge Sampaoli.

🗣️💬 @liocharbo : "C'est la plus belle victoire de la saison. L'OM a montré deux visages. L'OM est capable de marquer en maîtrise, de marquer en contre-attaque, l'OM est capable de bien défendre sans reculer. Il y avait une totale maîtrise dans cette rencontre." pic.twitter.com/cLL6GewPqL — After Foot RMC (@AfterRMC) January 22, 2022