RC Lens - OM : Payet s’est moqué de la commission de discipline, la réponse est cinglante !

Fin en queue de poisson pour Dimitri Payet ? Si le joueur de 36 ans ne va pas au bout de son contrat avec l’OM, qui s’achève en juin 2024, la rencontre de samedi à Lille (21h) sera la dernière de sa carrière professionnelle. Hier soir, la commission de discipline de la LFP l’a en effet suspendu trois matches, plus deux avec sursis, pour sa gifle à l’encontre de Yannick Cahuzac, lors de la défaite de l’OM à Lens (1-2, le 6 mai). Ce jour-là, avant d’entrer en jeu et de réduire l’écart, Payet s’est mêlé à une échauffourée après que le défenseur lensois Facundo Medina a envoyé un ballon en direction du banc olympien. Discrètement, profitant de la mêlée, il a giflé l’entraîneur adjoint du RCL mais son mauvais geste n’a pas échappé à Franck Haise. Conscient sans doute d’être coupable, Payet ne s’est pas déplacé à Paris pour se défendre, hier.

Selon L’Équipe, il n’est même pas intervenu en visioconférence pour s’expliquer devant ses juges, ce qui a été ressenti comme une forme de mépris par les membres de la commission. Le Réunionnais a laissé un avocat du club marseillais plaider sa cause mais rien n’y a fait. « C’est une gifle donnée à un adversaire, un comportement violent. En revanche, il est tenu compte du contexte général dans lequel il a été commis, au milieu d’échauffourées, en ayant échappé sur l’instant au corps arbitral. On a aussi relativisé le degré de violence du geste commis par Dimitri Payet dans notre décision, décrypte Sébastien Deneux, le président de l’instance disciplinaire de la Ligue. Cela entre d’autant moins en ligne de compte que notre sanction prévoit des matches ferme et d’autres avec sursis sur une durée d’un an. On ne se positionne pas par rapport à une éventuelle fin de carrière. On n’est pas comptables de ce que fera ou pas le joueur la saison prochaine. On fait comme s’il continuait. Pour nous, c’est neutre. »

Pour résumer Pour avoir giflé Yannick Cahuzac, l’entraîneur adjoint du RC Lens, l’attaquant de l’OM Dimitri Payet (36 ans) a écopé de trois matches de suspension, plus deux avec sursis. On comprend encore mieux pourquoi aujourd’hui.

