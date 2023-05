Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'arbitrage de Clément Turpin lors du choc de Ligue 1 entre le RC Lens et l'OM (2-1 pour les Sang et or) fait décidément couler beaucoup d'encre. Il faut dire que du côté olympien, le but refusé à Alexis Sanchez ne passe pas. C'est aussi le cas pour Daniel Riolo et Pierre Ménès qui ont chargé contre le « N°1 français ». « Et sinon Turpin... Va falloir arrêter de dire que c'est le 1er Français... Le but de Sanchez pffff, fait de jeu bien défavorable quand même », a lâché le chroniqueur de l'After Foot. « Cela fait des années que je dis que Turpin est une farce. Sa pathétique prestation d'hier soir en est la preuve éclatante », a, de son côté écrit Pierre Ménès à froid. Et sinon Turpin … va falloir arrêter de dire que c’est le 1 français… le but de Sanchez pffffffff fait de jeu bien défavorable quand même — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 6, 2023 Ça fait des années que je dis que Turpin est une farce. Sa pathétique prestation d’hier soir en est la preuve éclatante — Pierre Ménès (@PierreMenes) May 7, 2023

Initialement, Ménès avait chargé la VAR

Dans son analyse du soir, il avait surtout tancé la VAR : « Quand on revoit les images, il y a deux contacts. Un contact de la jambe puis un contact du bras. Maintenant, la vraie question qui mérite d'être posée c'est : est-ce que ce but là aurait été refusé en Ligue des Champions ? Je ne le crois pas. Sinon le but de Karim Benzema contre le PSG l'an dernier aurait été refusé. Encore une décision un peu bizarre de la VAR alors que Monsieur Turpin avait, lui, accordé le but. Il a été vérifié la VAR en 10 secondes... J'ai trouvé ça étonnant. Alors oui, c'est vrai qu'on se plaint que les arbitres mettent dix plombes à chaque fois. Je pense quand même que cette non-ouverture du score a faussé le match... »

Dans sa vidéo, Pierre Ménès s'est enflammé pour le « formidable » Openda et a fait part de ses doutes au sujet de Vitinha à l'OM et de sa déception quant au « fantômatique » Malinovskyi. Si vous souhaitez la voir, c'est ici :

