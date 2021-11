RC Lens, OM : une recrue des Sang et Or carbure avec Milik, Cristiano Ronaldo peut trembler

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le tableau de la phase finale de la Coupe du Monde 2022 commence à se dévoiler dans la zone Europe. Si la Pologne ne devrait plus pouvoir rattraper l’Angleterre, en tête avec 3 points d’avance à une journée de la fin avant d’aller à Saint-Marin, Przemyslaw Frankowski et ses coéquipiers se sont assurés de décrocher au pire la deuxième place, synonyme de qualification pour les play-offs avant de recevoir la Hongrie lundi (20h45). En attendant, la recrue estivale du RC Lens s’est offert une brillante prestation hier en Andorre avec une passe décisive pour Kamil Jozwiak sur le deuxième but des siens (4-1).

Lewandowski grignote sur CR7

Si l’attaquant de l’OM Arkadiusz Milik a signé la troisième réalisation, Robert Lewandowski s’est offert un doublé qui lui permet de devenir le deuxième joueur depuis Cristiano Ronaldo à marquer 62 buts sur une année civile. L’attaquant portugais de Manchester United en avait enquillé pas moins de 69 en 2013 et peut désormais trembler devant le goleador du Bayern Munich.

Robert Lewandowski 🇵🇱 devient le 1er joueur à inscrire 62 buts lors d'une année civile depuis Cristiano Ronaldo 🇵🇹 en 2013 (69). @PSSportsFR #ANDPOL — Stats Foot (@Statsdufoot) November 12, 2021