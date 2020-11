RC Strasbourg – OM (0-1) : Pierre Ménès accable Villas-Boas

Depuis jeudi et sa conférence de presse, on sentait André Villas-Boas à fleur de peau à cause des critiques s'abattant sur lui ou son équipe. Le Portugais a explosé hier soir, après la victoire à Strasbourg (1-0), contre les journalistes de Téléfoot qui constataient que Morgan Sanson et Florian Thauvin étaient les uniques sauveurs de l'équipe.

"Une belle purge"

"On n'a pas le droit de faire des efforts pour gagner un match et quand on gagne un match avec les efforts, le match est sauvé par les autres ! Qu'est-ce que vous dites ! Mais qu'est-ce que vous dites sincèrement ! Faut arrêter quelquefois ! Faites des analyses concrètes ! Si vous regardez les autres clubs, vous verrez ce type de choses. Vous pensez que gagner à Strasbourg à l'extérieur, c'est facile ? Les mecs extraordinaires font la différence dans tous les clubs, c'est toujours comme ça."

Ce coup de sang a été suivi d'un autre en conférence de presse contre l'envoyé spécial de L'Equipe, prié de faire un groupe avec les défaitistes et de se mettre sur le côté. Dans celui-ci, on devrait retrouver Pierre Ménès. Le journaliste de Canal+ n'a pas trouvé la force de faire un retour de match sur son blog. Il s'est contenté d'écrire sur Twitter "Une belle purge" puis de répondre à des suiveurs que s'il avait regardé la partie à la Meinau, c'est parce que "c'est (son) métier". Les supporters de l'OM apprécieront…