RC Strasbourg – OM (0-1) : Villas-Boas laisse éclater sa colère face aux journalistes !

Il a suffi d'une question sur le fait que Florian Thauvin ou Morgan Sanson « sauve » régulièrement l'OM dans une soirée difficile pour qu'André Villas-Boas sorte de ses gonds. Le coach de l'OM, qui avait déjà piqué les journalistes lors d'une première réponse - « Je sais que vous êtes dégoûté (par la victoire) mais c'est comme ça, c'est la vie » - a ensuite laissé éclater sa colère après une nouvelle question.

« Une équipe est un collectif et des mecs qui font la différence... Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo. On a pas le droit de gagner les matchs dans une série compliquée... Qu'est-ce que vous cherchez tout le temps ? Il faut faire des analyses concrètes ! Mais qu'est ce que vous dites sincèrement ? Arrêtez vos c... p... ! Il faut être objectif. Vous pensez que gagner contre Strasbourg c'est facile ? », a lâché un Villas-Boas très agacé.

AVB ne donne pas penalty à Strasbourg

Par ailleurs, le coach de l'OM a donné son avis sur la polémique de fin de match, une éventuelle faute de Jordan Amavi sur Kevin Zohi qui pouvait mériter un penalty. « C'est faute de l'attaquant de Strasbourg, il touche le tendon d'Achille d'Amavi », a estimé le coach marseillais.