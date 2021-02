Résultat Ligue 1 : OM 2-0 OGC Nice (mi-temps)

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

C'est la pause au stade Vélodrome et Nasser Larguet est bien parti pour remporter sa première victoire en Ligue 1 depuis qu'il a pris la suite d'André Villas-Boas le 2 février. Après un nul à Lens (2-2), une défaite dans le Clasico (0-2) et un autre nul à Bordeaux (0-0), le directeur du centre de formation phocéen aligne ce soir un onze hybride, avec d'habituels remplaçants. Et ceux-ci lui ont bien rendu sa confiance.

A la 14e minute, c'est cependant un habituel titulaire qui a ouvert le score. Sur un centre de Dimitri Payet, de retour de suspension, Alvaro Gonzalez, remis sur pied après une blessure contre Paris, a profité d'un mauvais renvoi niçois pour expédier une frappe en force du gauche, en vrai renard des surfaces. A la 42e, les habituels remplaçants se sont mis en évidence : Luis Henrique a débordé sur la gauche et parfaitement centré pour Saîf-Eddine Khaoui, dont la frappe croisée du gauche a récompensé son bon match, lui qui avait frappé la barre deux minutes avant.