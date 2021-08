Résultat Ligue 1 : l'OM et l'OGC Nice se neutralisent (0-0, MT)

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Un résultat nul, aucun but, mais un certain nombre d'occasions. Et surtout deux gardiens qui ont su se monter à leur avantage en différentes occasions.

Le portier de l'OGC Nice, Walter Benitez, a notamment été décisif face à Ünder (20e, 22e). Steve Mandanda, critiqué depuis le début de saison, a répondu avec deux arrêts déterminants. A la 17e minute, à la suite d'une frappe de Dolberg, et à la 41e, sur une frappe de Boudaoui, excentré sur le côté droit.

Tout reste à faire lord de la seconde période.