Résultat Ligue 1 : Girondins de Bordeaux 0-0 OM (mi-temps)

On attendait des Girondins de Bordeaux remontés, après leur élimination de la Coupe de France à domicile par Toulouse (2-0) et après la descente de leurs supporters au Haillan pour les motiver avant la réception de l'ennemi historique. Raté. On attendait des Marseillais requinqués par leur victoire à Auxerre (2-0) mercredi. Raté.

Les deux équipes ont livré une première période de très mauvaise facture, avec de nombreux approximations, même dans des passes simples. Très peu d'initiatives, pas d'occasion… Ça a été le désert ! Ce n'est pas ainsi que l'OM va mettre un terme à ses 44 années sans victoire en Gironde !