Résultat Ligue 1 : Girondins de Bordeaux 0-0 OM (terminé)

Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

Après une première période soporifique, qui avait vu cinq tirs seulement (quatre pour les Girondins), Bordeaux et Marseille se sont dits qu'il n'y avait pas trente-six façons de pimenter la soirée. Alors, les Phocéens se sont chargés d'apporter un peu d'excitation en cinq minutes, de la 64e à la 69e. A la 64e, Valère Germain s'est présenté devant Benoît Costil mais a préféré tenter de décaler Florian Thauvin… qui n'était pas là plutôt que de tirer. Dans la foulée, Bordeaux a amorcé une contre-attaque que Balerdi a annihilé en faisant faute. Carton rouge. Quatre minutes plus tard, Benedetto, à 40 mètres de son but, a mis une semelle sur le genou de Koscielny. Rouge là aussi.

De quoi enflammer la rencontre ? Pas du tout ! Les Girondins n'ont pas réussi à se montrer dangereux en dehors d'un poteau de Hwang. Hatem Ben Arfa a tenté de forcer la décision tout seul, en partant dix fois du même endroit, en tentant dix fois les mêmes dribbles pour se mettre sur son pied gauche, mais il a échoué dix fois. D'où un 0-0 somme toute logique.