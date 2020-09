Résultat Ligue 1 : l'OM arrache un point miraculeux face à Metz (1-1)

L'OM s'est évité une crise. Ce soir, face à une valeureuse équipe du FC Metz, les Olympiens ont enchaîné une troisième contre-performance d'affilée à domicile. Après avoir concédé un revers contre l'ASSE, et un nul face au LOSC, les Marseillais ont arraché un nul face aux Grenats (1-1) à la dernières seconde. Sur une passe en retrait de Radonjic, Morgan Sanson a catapulté une frappe dans la lucarne d'Oukidja (1-1, 90e+5).

Le FC Metz aurait mérité de repartir de l'Orange Vélodrome avec la victoire. Consistant, les Grenats avaient ouvert la marque grâce à une réalisation d'Ibrahima Niane. Le buteur messin a inscrit un beau but de la tête à la reprise d'un magnifique centre d'Udol (0-1, 71e).

Au terme d'une nouvelle prestation insipide, sans son public, les protégés de Villas-Boas ont de nouveau déçu. Le début de saison est raté. Le trio offensif Thauvin, Payet et Benedetto n'est toujours pas parvenu à faire la différence. Plus remuant que lors de ses dernières sorties, le buteur argentin n'a jamais trouvé le cadre (12e, 18e, 35e, 38e, 86e). En seconde période, les partenaires de Mandanda ont été incapables de se procurer la moindre occasion hormis sur le but de Sanson. Inquiétant. Au terme de la 5e journée, l'OM n'a engrangé que huit points. Un parcours insuffisant alors que les Olympiens visent une place sur le podium.