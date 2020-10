Résultat Ligue 1 : l'OM assure l'essentiel sur la pelouse de Lorient (1-0)

Zapping But! Football Club OM : les choses à savoir sur Pablo Longoria avec François Abdou Saadi

Quelques jours après une défaite douloureuse face à l'Olympiakos, l'OM ne pouvait pas se louper de nouveau sur la pelouse de Lorient. Les Marseillais, pas franchement convaincants dans le jeu, ont au moins eu le mérite de se montrer solidaires.

Après des alertes sur des têtes de Balerdi (8e) ou Kamara (25e), l'OM a trouvé l'ouverture avant l'heure de jeu quand le défenseur argentin, malin, a profité d'une sortie ratée de Nardi pour trouver la faille dans un angle fermé (1-0, 54e).

Ce but, d'autant plus heureux qu'il a suivi un poteau de Boisgard (52e), a ensuite poussé les Marseillais à reculer petit à petit. Mais les hommes de Villas-Boas n'ont jamais vraiment cédé, mis à part sur une frappe de Wissa qui a fui le cadre (64e). L'OM s'offre donc trois points précieux et remonte à la quatrième place du classement de L1.