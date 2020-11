Résultat Ligue 1 : l'OM assure l'essentiel sur la pelouse de Strasbourg (0-1)

Zapping But! Football Club OM : les choses à savoir sur Pablo Longoria avec François Abdou Saadi

Un éclair dans la nuit, et c'est à peu près tout. L'OM, qui n'avait plus cadré de frappe depuis Manchester City, a dû attendre la 72e minute pour se montrer précis ce vendredi soir. Et Morgan Sanson a fêté cela avec une demi-volée magistrale qu'il a expédié sous la barre (0-1, 72e).

Un but synonyme de soulagement dans un match où les Marseillais n'ont pas franchement brillé. Les hommes de Villas-Boas peuvent aussi remercier les Strasbourgeois d'avoir manqué d'efficacité, notamment sur un tir de Caci qui a trouvé la barre (58e). En toute fin de match, Kevin Zohi aurait aussi pu bénéficier d'un penalty dans une situation très litigieuse...

Avec ce succès, l'OM remonte à la 4e place de Ligue 1, alors que le RC Strasbourg reste scotché au 19e rang.