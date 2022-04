Résultat Ligue 1 : l'OM s'impose à Reims, merci Gerson !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors que son adversaire en Ligue Europa Conference jeudi, Feyenoord, s'est imposé sur le fil face à Utrecht (2-1) cet après-midi, environ mille supporters de l'OM avaient fait le déplacement en Champagne pour soutenir leur équipe dans la lutte pour la conquête d'une place en Ligue des champions. Mais avec Steve Mandanda dans les buts et Dimitri Payet sur le banc au coup d'envoi, les Phocéens ont longtemps été tenus en échec par des Rémois bien organisés et solides.

Payet décisif à son entrée

Il y a eu très peu d'occasions dans le premier acte. L'OM a eu la possession mais n'en a pas profité, avec en pointe un Arkadiusz Milik très peu servi. Mandanda s'est fait une frayeur peu avant la pause mais Luan Peres est intervenu après la relance ratée de l'ancien havrais (37e). Et au retour des vestiaires, avec Payet entré en jeu à la place d'Harit, l'OM n'a pas davantage profité de sa possession, longtemps stérile, avant de trouver la faille par Gerson. Peu après avoir placé une tête non cadrée (80e), et avoir buté sur Rajkovic (81e), le Brésilien a profité d'un service de Payet pour tromper Rajkovic (83e) de fort belle manière, avec des passements de jambes pour s'infiltrer et signer l'unique but de la rencontre. Toujours 2e, l'OM compte toujours 6 points d'avance sur Rennes et Monaco, 3e et 4e, à quatre journées de la fin...

Le sympathique parcage de supporters de l'#OM ce soir à Reims. Pour l'instant, le spectacle est plus dans les tribunes que sur le terrain.

0-0 à la mi-temps.#TeamOM #Ultras@Mode55489648 pic.twitter.com/S8j5CQ2BGi — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) April 24, 2022

Pour résumer L'OM est venu à bout du Stade de Reims ce dimanche soir (1-0) au terme d'un match peu emballant grâce à un but tardif de Gerson. Une bonne opération pour les Phocéens dans la course à la C1. Toujours 2e, l'OM compte toujours 6 points d'avance sur Rennes et Monaco, 3e et 4e, à quatre journées de la fin...

Laurent HESS

Rédacteur