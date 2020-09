Résultat Ligue 1 : l'OM et le LOSC se neutralisent (0-0, mi-temps)

Dans ce choc pour le podium de la Ligue 1, l’OM et le LOSC ont proposé une première période engagée mais pauvre en occasions. Bénéficiant d’une semaine de travail complète, à contrario des Marseillais qui ont été battus par l’ASSE jeudi (2-0), les Dogues ont été plus incisifs.

Ils auraient même pu être récompensés par le premier but sous les couleurs nordistes de Burak Yilmaz. Parti dans le dos de la défense olympienne, le Turc a crucifié Steve Mandanda, venu à sa rencontre. Mais, lorsque le ballon a tapé le filet (5e), la position de hors-jeu a été actée par M.El Hadj, arbitre de la rencontre. Une décision validée par la VAR.

En ce qui concerne l’OM, à l’image des sorties face au PSG et à l’ASSE, la copie offensive a été très insuffisante. Aucune occasion à se mettre sous la dent, une tête trop molle d’Alvaro Gonzalez (25e) sur corner et une frappe trop enlevée de Payet (28e) ont donné un léger frisson à Mike Maignan. Avant le retour aux vestiaires, Çelik, d’une frappe puissante aux abords de la surface, a obligé Mandanda à réaliser une horizontale de haut niveau (42e). Aux points, le LOSC a dominé, mais le score reste pour l’heure nul et vierge (0-0).