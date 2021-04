Résultat Ligue 1 : OM 0-1 FC Lorient (mi-temps)

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Quelle purge ! L'Olympique de Marseille vient de livrer une première période terrible d'apathie et de néant offensif. Jorge Sampaoli a tenté plusieurs paris en l'absence de Caleta-Car et Alvaro en défense centrale. Il a aligné Thauvin en piston gauche mais celui-ci ne créé aucune différence et est en manque de repères dans un couloir où il n'a plus joué depuis une éternité. Cuisance, lui, a été positionné en milieu droit mais il a été catastrophique d'un bout à l'autre de la mi-temps.

Lorient a ouvert le score à la 19e minute sur une récupération dans son camp de Wissa, qui a magnifiquement lancé Moffi. Ce dernier a dribblé Mandanda et marqué dans le but vide. Quatre minutes plus tôt, Balerdi aurait pu ouvrir le score de la tête sur un coup franc de Thauvin. Un tournant. Et la seule occasion marseillaise d'une première période horrible…