Résultat Ligue 1 : OM 0 - Metz 0 (mi-temps)

À la mi-temps, l'OM et le FC Metz ont rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Au terme d'une première période disputée, les Olympiens ont eu les meilleures occasions. Mais, ils ont manqué de tranchant et de précision à l'image de Dimitri Payet qui a envoyé son ballon dans les nuages alors qu'il était seul à six mètres du but gardé par Oukidja (0-0, 15e). Dario Benedetto s'est montré plus à son avantage que lors de ses dernières sorties, mais l'Argentin n'est pas parvenu à cadrer ses tentatives (12e, 18e, 36e, 39e).

Néanmoins, friables défensivement, les Marseillais ont souffert dans la gestion de la profondeur. Parti à la limite du hors-jeu, Niane a perdu son face-à-face contre Mandanda, sorti à sa rencontre (0-0, 20e). L'OM devra se montrer plus juste techniquement pour enfin arracher sa première victoire à domicile après deux contre-performances face à l'ASSE (défaite 2-0) et le LOSC (match nul 1-1).