Résultat Ligue 1 : OM 3-2 OGC Nice (terminé)

Nasser Larguet a de très bonnes raisons d'être satisfait ce soir ! Non seulement l'entraîneur intérimaire a remporté face à l'OGC Nice (3-2) son premier match de Ligue 1 à la quatrième tentative (après deux nuls et une défaite) mais en plus, il voit l'OM revenir à un point de la 5e place, détenue par le Stade Rennais (contre qui il doit jouer un autre match en retard) et qualificative pour la Ligue Europa. Et en plus, la plupart de ses paris de la soirée ont été payants.

De retour de blessure, Alvaro Gonzalez a ouvert le score à la 14e minute, le pari Saî-Eddine Khaoui a doublé la mise à la 42e sur un beau centre d'un autre pari, Luis Henrique. Nice est revenu au score par Gouiri à la 47e, mais les Phocéens ont repris leurs distances à la 53e, encore par Khaoui. Nice est revenu à 2-3 à la 87e par Sellouki. A la dernière seconde, Gouiri a expédié une frappe surpuissante du droit sur coup franc sur le poteau de Mandanda, le ballon a rebondi sur le gardien avant de ressortir. Un vrai coup de chance mais l'essentiel est là : l'OM a gagné. Le voilà 6e, alors que l'OGCN reste 14e.