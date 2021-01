Résultat Ligue 1 : penalty manqué, blessure... L'OM maudit contre Nîmes (0-0, mi-temps)

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

André Villas-Boas aurait sans aucun doute aimé s'éviter le scénario compliqué de cette première période face à Nîmes. Non seulement les Olympiens n'arrivent pas à mener au score mais ils doivent en prime composer avec la blessure de Boubacar Kamara, visiblement touché à la cuisse.

En plus de cela, les attaquants phocéens ont fait preuve d'une grande maladresse. Thauvin a loupé un penalty, Benedetto une situation idéale face à Reynet. Et sans un arrêt de Pelé juste avant la pause, le déroule aurait pu être encore plus défavorable.