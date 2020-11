Résultat Ligue 1 : une première période bien pauvre entre le RC Strasbourg et l'OM (0-0, mi-temps)

Zapping But! Football Club OM : les choses à savoir sur Pablo Longoria avec François Abdou Saadi

Entre un RC Strasbourg dans le doute en championnat et une formation de l'OM qui doit se remettre de ses désillusions européennes, la fébrilité ambiante n'est guère propice à un grand match. Cela se confirme pour le moment.

Aucune des deux formations n'arrive vraiment à mettre le pied sur le ballon et, surtout, aucune ne s'est créé la moindre occasion franche. Mis à part une frappe largement hors cadre de Diallo (31e) et quelques sorties nécessaires de Mandanda loin de son but, difficile de trouver de quoi s'enflammer dans ce premier acte...