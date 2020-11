Résultats Champions League : l'OM dérouille, le Real Madrid mène (mi-temps)

Et dire que l'OM joue le match de la dernière chance ce soir à Porto… On ne peut pas dire que ça se voit vu ! Les hommes de Villas-Boas, qui a aligné son onze de la saison dernière, ont encaissé un but dès la 4e minute par Marega avant de manquer un pénalty par Payet (9e), qui a expédié sa frappe dans les nuages ! Les Dragons ont doublé la mise sur pénalty à la 28e après une faute d'Amavi. AVB a voulu faire confiance à ses joueurs de l'exercice écoulé, ils sont clairement en train de lui montrer qu'ils ne sont pas au niveau…

Dans un autre match important de la soirée, le Real Madrid mène 2-1 face à l'Inter Milan. Karim Benzema (26e) et Sergio Ramos (32e, son 100e but chez les Merengue) ont permis aux champions d'Espagne de prendre le large avant que Lautaro ne réduise l'écart à la 35e.

Lokomotiv Moscou 1-1 Atlético Madrid (terminé)

RB Salzbourg 1-2 Bayern Munich

Chakhtior Donetsk 0-6 Mönchengladbach (terminé)

Real Madrid 2-1 Inter Milan

FC Porto 2-0 OM

Manchester City 1-0 Olympiakos

FC Midtjylland 1-2 Ajax Amsterdam

Atalanta Bergame 0-2 Liverpool