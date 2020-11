Résultats Champions League : l'OM bat un triste record, le Real Madrid se relance (terminé)

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Les supporters marseillais vont passer des prochaines heures bien difficiles. Ils vont se faire chambrer de tous les côtés parce que leur équipe a perdu ce soir contre le FC Porto (0-2) à domicile, enregistrant sa 13e défaite consécutives en Champions League, nouveau record. Mais les Phocéens ont mis de l'intensité dans leur jeu et c'est un réel motif d'espoir pour la prochaine réception de l'Olympiakos. Porto et Manchester City sont qualifiés pour les 8es de finale. L'OM et l'Olympiakos vont se battre pour la 3e place, synonyme d'Europa League.

A Milan, le Real Madrid s'est imposé contre l'Inter (2-0) et s'est bien relancé dans la course à la qualification pour les 8es de finale. Eden Hazard a inscrit pour l'occasion son premier but en merengue dans la reine des compétitions.

Groupe A :

Atlético Madrid 0-0 Lokomotiv Moscou

Bayern Munich 3-1 Red Bull Salzbourg

Groupe B :

Borussia Mönchengladbach 4-0 Chakhtior Donetsk

Inter Milan 0-2 Real Madrid

Groupe C :

OM 0-2 FC Porto

Olympiakos 0-1 Manchester City

Groupe D :

Ajax Amsterdam 3-1 FC Midtjylland

Liverpool 0-2 Atalanta Bergame