Résultats Champions League : l'OM mené, le Real devant grâce à Hazard (mi-temps)

A voir le score à la pause du match de l'OM, on pourrait se dire que rien n'a changé par rapport aux trois premiers matches de Champions League. Ou, plutôt, aux douze derniers. Mais ce serait une erreur. Les Phocéens ont enfin mis l'intensité nécessaire au très haut niveau. Alors, certes, ils ont encaissé un but à la 39e minute par Sanusi, certes ils sont brouillants offensivement. Mais au moins, l'envie est là et c'est le minimum que les supporters attendaient d'eux.

A noter qu'en début de soirée, Manchester City s'est imposé face à l'Olympiakos (1-0) en Grèce, validant ainsi son billet pour les 8es de finale. A Milan, Eden Hazard a inscrit son premier but en C1 avec le Real Madrid, qui mène grâce à sa star belge.

Groupe A :

Atlético Madrid 0-0 Lokomotiv Moscou

Bayern Munich 1-0 Red Bull Salzbourg

Groupe B :

Borussia Mönchengladbach 4-0 Chakhtior Donetsk (mi-temps)

Inter Milan 0-1 Real Madrid

Groupe C :

OM 0-0 FC Porto

Olympiakos 0-1 Manchester City (terminé)

Groupe D :

Ajax Amsterdam 0-0 FC Midtjylland

Liverpool 0-0 Atalanta Bergame