Résultats Champions League : l'OM se fait manger par City (mi-temps)

Quand le joueur de ton équipe ayant touché le plus de ballons est le gardien, c'est rarement bon signe. L'OM savait qu'il allait souffrir contre Manchester City, mais à ce point… Dès le début de la partie, les hommes de Pep Guardiola ont pris les Phocéens à la gorge et ils n'ont pas desserré l'étreinte jusqu'aux trois coups de sifflet de l'arbitre. André Villas-Boas a pourtant aligné un schéma très prudent (5-3-2 avec Payet et Benedetto sur le banc) mais ça n'a pas empêché les Anglais de se balade. Dans ces conditions, le premier but promettait de tuer le maigre suspense. Et il est intervenu dès la 18e minute par Ferran Torres suite à une grossière erreur de relance de Valentin Rongier…

Les résultats de la soirée :

Lokomotiv Moscou 1-2 Bayern Munich (terminé)

Atlético Madrid 1-1 Red Bull Salzbourg

Chakhtor Donetsk 0-0 Inter Milan (terminé)

Borussia Mönchengladbach 1-0 Real Madrid

FC Porto 1-0 Olympiakos

OM 0-1 Manchester City

Atalanta Bergame 0-2 Ajax Amsterdam

Liverpool 0-0 Midtjylland