Résultats Champions League : le Real bien parti, l'OM aussi (mi-temps)

Il fallait un miracle pour que l'Olympique de Marseille soit reversé en Europa League ce soir. Ce miracle, c'était un meilleur résultat que l'Olympiakos, qui joue à domicile contre le FC Porto alors que les Phocéens rencontrent Manchester City en Angleterre. Pour le moment, l'improbable a lieu. Les Grecs sont menés 1-0 alors que les Phocéens tiennent le choc face à une équipe bis des Citizens. Dimitri Payet a eu un but refusé à la demi-heure pour hors-jeu et a raté un lob du milieu de terrain peu de temps après. Valère Germain a été contré in extremis suite à un beau centre de Thauvin (39e) avant une volée de Sanson de peu à côté (40e). Bref, les Olympiens sont bien dans leur match.

A Madrid, un doublé (9e, 32e) de Karim Benzema a mis le Real sur les rails d'une qualification pour les 8es de finale. Zinédine Zidane peut souffler : lui qui était sur la sellette en cas d'élimination peut toujours compter sur son attaquant fétiche.

Groupe A :

Bayern Munich 0-0 Lokomotiv Moscou

Red Bull Salzbourg 0-1 Atlético Madrid

Groupe B :

Real Madrid 2-0 Borussia Mönchengladbach

Inter Milan 0-0 Chakhtior Donetsk

Groupe C :

Manchester City 0-0 OM

Olympiakos 0-1 FC Porto

Groupe D :

FC Midtjylland 1-1 Liverpool (terminé)

Ajax Amsterdam 0-1 Atalanta Bergame (terminé)

Liverpool et l'Atalanta en 8es de finale, l'Ajax en Europa League