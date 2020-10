Résultats Champions League : passe de 11 pour l’OM, logiquement dominé par City (terminé)

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

C’est terminé et ça a été très douloureux pour les Marseillais ! Sans doute formateur, aussi… André Villas-Boas avait aligné un système très défensif ce soir (5-3-2) afin de laisser le ballon à Manchester City car il redoutait les contre-attaques. Mais les hommes de Pep Guardiola n’ont pas été gênés du tout. Ils ont dominé les débats de la première à la dernière seconde, ne laissant que des miettes aux Marseillais.

Les Phocéens ont encaissé deux buts par Torres (18e), Gündogan (76e) et Sterling (81e) mais ils auraient pu en prendre beaucoup plus. Ils n’ont franchi le milieu de terrain qu’au prix de belles sorties de balle, hélas trop rares. City est au-dessus et logiquement leader. L’OM ne pourra, au mieux, que viser la 2e place. Mais au vu de ce qu’il a montré lors des deux premières journées, ça semble encore trop haut pour lui…

Les résultats de la soirée :

Lokomotiv Moscou 1-2 Bayern Munich

Atlético Madrid 3-2 Red Bull Salzbourg

Chakhtor Donetsk 0-0 Inter Milan

Borussia Mönchengladbach 2-2 Real Madrid

FC Porto 2-0 Olympiakos

OM 0-3 Manchester City

Atalanta Bergame 2-2 Ajax Amsterdam

Liverpool 2-0 Midtjylland