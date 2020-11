Résultats Champions League : record négatif égalé pour l'OM, le Real a eu chaud (terminé)

Au terme d'une nouvelle sortie navrante, aussi bien en termes de jeu que d'envie, l'OM s'est incliné sur la pelouse de Porto (0-3). Marega a ouvert le score à la 4e minute, Payet a loupé un pénalty à la 9e et Oliveira a tué tout suspense à la 29e en marquant, lui, sur un coup de pied de réparation. Diaz a alourdi la marque à la 69e. L'impression d'impuissance des Phocéens est terrible à vivre pour leurs supporters. Qui doivent en plus subir les moqueries d'une 12e défaite de rang en C1, record négatif d'Anderlecht égalé…

De son côté, le Real Madrid a remporté une belle victoire sur l'Inter Milan après s'être fait des frayeurs. Les Merengue ont mené 2-0 grâce à l'incontournable Karim Benzema (25e) et l'incroyable Sergio Ramos (33e), auteur de son 100e but sous le maillot blanc. Mais les Nerazzurri ont refait leur retard via Lautaro (35e) et Perisic (68e). Mais Rodrygo (80e), alors que l'Inter a manqué deux grosses occasions de prendre l'avantage, a scellé la victoire madrilène (3-2).

Lokomotiv Moscou 1-1 Atlético Madrid

RB Salzbourg 2-6 Bayern Munich

Chakhtior Donetsk 0-6 Mönchengladbach

Real Madrid 3-2 Inter Milan

FC Porto 3-0 OM

Manchester City 3-0 Olympiakos

FC Midtjylland 1-2 Ajax Amsterdam

Atalanta Bergame 0-5 Liverpool