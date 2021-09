Résultats Europa : l’OM rejoint sur le fil, le Stade Rennais a tenu le choc (terminé)

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

Si on était moqueurs, on s’enthousiasmerait sur le fait qu’après quatre matches européens, le football français est toujours invaincu ! Il suffirait juste d’oublier de préciser qu’ils n’ont pas non plus remporté de victoire… Ce soir, l’OM et le Stade Rennais ont décroché un nul plutôt bon. Les Rouge et Noir ont été menés par un c.s.c. de Badé à la 11e, ils ont égalisé par Tait à la 23e puis ont pris l’avantage par Laborde à la 72e avant d’être rejoint quasiment dans la foulée (Höjbjerg, 76e). Néanmoins, ce nul face au ténor de leur groupe d’Europa League Conférence est un bon point de prix.

En Europa League, l’OM a longtemps cru décrocher la victoire sur la pelouse du Lokomotiv Moscou, qu’il a dominé tout du long. Mais les Russes ont répondu au pénalty obtenu et transformé par Ünder à la 59e avec une frappe victorieuse d’Anjorin à la… 89e. Rageant. Mais cela demeure tout de même un bon point décroché face à une formation invaincue dans son championnat et qui n’a pas perdu sur sa pelouse en 2021.